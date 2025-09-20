هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ غرفة التطوير العقاري ترد

أكد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في مصر غير دقيق، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة السكنية لا يتجاوز 30% من تكلفة إنشائها.

وأوضح أن لمطور العقاري يأخذ في اعتباره عدة عوامل عند تحديد سعر الوحدة، مثل تكاليف التشغيل، ونسبة التضخم المتوقعة على المدى الطويل، وربحية المشروع، وفوائد البنوك، موضحًا أن الربح المبالغ فيه على حساب المواطن غير مقبول، خاصة وأن العقار مشروع استراتيجي يمس حياة الأفراد.

المبالغة في الربح بسوق العقارات

وأشار ثروت إلى أن تحديد أسعار العقارات يعتمد على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل، التضخم المتوقع، ربحية المشروع، وفوائد البنوك، مؤكدًا أن المبالغة في الربح على حساب المواطنين غير مقبولة، خاصة وأن العقار مشروع استراتيجي يمس حياة الأفراد.

مطالب بضخ دماء جديدة في الاتحاد التعاوني للإسكان

وناشد وزير الإسكان، شريف الشربيني، بتبني مبادرة لتقليل البيروقراطية وضخ دماء جديدة في قطاع الإسكان التعاوني، لا سيما اتحاد الإسكان التعاوني، ليكون جناحًا ثانيًا لسد الفجوة العقارية لدى شريحة متوسطي الدخل.

وأشار إلى أن جمعيات الإسكان التعاوني تمتلك أراضي واسعة لكنها لا تُستغل بالكامل، مؤكدًا أن هذا القطاع يمكنه توفير وحدات بأسعار معقولة لعدم ارتباطه بأعباء الأرباح الكبيرة أو الفوائد البنكية المرتفعة.

