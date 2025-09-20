السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ غرفة التطوير العقاري ترد

اسعار العقارات والفقاعة
اسعار العقارات والفقاعة العقارية، فيتو

أكد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في مصر غير دقيق، مشيرًا إلى أن سعر الوحدة السكنية لا يتجاوز 30% من تكلفة إنشائها.

وأوضح أن لمطور العقاري يأخذ في اعتباره عدة عوامل عند تحديد سعر الوحدة، مثل تكاليف التشغيل، ونسبة التضخم المتوقعة على المدى الطويل، وربحية المشروع، وفوائد البنوك، موضحًا أن الربح المبالغ فيه على حساب المواطن غير مقبول، خاصة وأن العقار مشروع استراتيجي يمس حياة الأفراد.

 

المبالغة في الربح بسوق العقارات

وأشار ثروت إلى أن تحديد أسعار العقارات يعتمد على عدة عوامل، منها تكاليف التشغيل، التضخم المتوقع، ربحية المشروع، وفوائد البنوك، مؤكدًا أن المبالغة في الربح على حساب المواطنين غير مقبولة، خاصة وأن العقار مشروع استراتيجي يمس حياة الأفراد.

مطالب بضخ دماء جديدة في الاتحاد التعاوني للإسكان

وناشد وزير الإسكان، شريف الشربيني، بتبني مبادرة لتقليل البيروقراطية وضخ دماء جديدة في قطاع الإسكان التعاوني، لا سيما اتحاد الإسكان التعاوني، ليكون جناحًا ثانيًا لسد الفجوة العقارية لدى شريحة متوسطي الدخل.

وأشار إلى أن جمعيات الإسكان التعاوني تمتلك أراضي واسعة لكنها لا تُستغل بالكامل، مؤكدًا أن هذا القطاع يمكنه توفير وحدات بأسعار معقولة لعدم ارتباطه بأعباء الأرباح الكبيرة أو الفوائد البنكية المرتفعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فقاعة عقارية التطوير العقارى اسعار العقارات سعر الوحدة السكنية فوائد البنوك التضخم أسعار الوحدات السكنية وزير الاسكان

مواد متعلقة

نجيب ساويرس يكشف سبب ارتفاع أسعار العقارات ومتى نشهد انخفاضات (فيديو)

بينها المخاوف من فقاعة عقارية وانخفاض الفائدة.. خبيرة ترصد أداء وعوامل التأثير على القطاع العقاري بالبورصة.. وفارس: نتائج أعمال الشركات تشير إلى تحسن واضح في أداء القطاعات

نجيب ساويرس: لا فقاعة عقارية في مصر وهذا تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

"مش قادرة أقعد وشايفاكم حواليا" رسالة موجعة لفتاة مطروح بعد فقدان أسرتها بالكامل (فيديو)

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

تفسير حلم صلاة الظهر في المنام وعلاقته بتحقيق الراحة النفسية والاستقرار

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads