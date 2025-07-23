رفعت فياض يكتب: كليات طب الأسنان على صفيح ساخن، زيادة غير مسبوقة في أعداد الخريجين وبطالة مقنعة، 80 كلية و12 ألف خريج سنويا، وزارة الصحة توقف "التكليف الشامل"

في توقيت بالغ الحساسية، تزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، تفجرت أزمة جديدة في ساحة التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان، لتعيد إلى الأذهان من جديد صراعا قديمًا متجددًا بين النقابات المهنية من جهة، والجهات المنظمة للقبول الجامعي من جهة أخرى.

هذه المرة، لم تكن القضية مجرد اختلاف في وجهات النظر حول أعداد المقبولين، بل تحولت إلى أزمة حقيقية وصلت إلى حد مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بفتح تحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، الدكتور وليد الديب، لمجرد نشره بيانا توعويا على صفحته الشخصية، حذر فيه من الواقع المتأزم لمهنة طب الأسنان بسبب الزيادة غير المسبوقة في أعداد الخريجين، وما قد يترتب عليها من بطالة مقنعة وغياب للتدريب وفرص العمل.

ما أثاره الدكتور الديب ليس جديدًا، بل هو تكرار لما حذرت منه النقابة العامة لأطباء الأسنان مرارا، وقدمته في دراسات رسمية إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مشفوعة بأرقام مقلقة. فهل كان الرد على هذه التحذيرات هو التحقيق مع من دق ناقوس الخطر؟

الأرقام لا تكذب

وفقًا لما جاء في خطاب النقيب العام لأطباء الأسنان الدكتور إيهاب هيكل، فإن عدد كليات طب الأسنان في مصر بات يتجاوز 80 كلية – رقم مهول مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تتجاوز فيها الكليات 65 كلية، وتخرّج سنويًا نحو 6500 طبيب فقط، بينما تجاوز عدد الخريجين في مصر عام 2023 حاجز 12 ألف طبيب أسنان!

ويبلغ عدد أطباء الأسنان المسجلين فعليًا في مصر أكثر من 108 آلاف، فضلًا عن أكثر من 70 ألف طالب يدرسون حاليًا في الكليات، وما يزيد عن 7 آلاف طالب وطالبة يدرسون بالخارج. وفي المقابل، فإن سوق العمل – سواء في القطاع الحكومي أو الخاص – لم يعد قادرًا على استيعاب هذا السيل الجارف من الخريجين.

وزارة الصحة بدورها أوقفت "التكليف الشامل" لأطباء الأسنان، لتطبقه وفقًا للاحتياج فقط، ما يعني أن الآلاف من الخريجين الجدد لن يحصلوا على فرصتهم في الخدمة العامة أو التدريب، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور الكفاءة المهنية وخلق جيل بلا تأهيل عملي حقيقي.

ليست معركة.. بل نداء

لقد أثار التحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية موجة من التضامن الواسع داخل المجتمع النقابي، حيث اعتبرت النقابة العامة، وعدد من النقابات المهنية الأخرى، أن ما حدث يُعد تجاوزًا في حق نقابي مارس دوره الطبيعي في التوعية والدفاع عن المهنة وعن مستقبل الشباب، مؤكدين أن البيان الصادر عن النقيب لا يحتوي على أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة.

وهنا تبرز القضية الأساسية: هل نناقش الأزمة من منظور الخلاف على الصلاحيات؟ أم نرتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية ونفتح حوارًا شاملًا يضم الجميع؟

إن التعامل مع الأزمة بهذه الطريقة – عبر التجاهل أو التضييق – لن يزيدها إلا تعقيدًا. فهل من المقبول أن يتم تجاهل الصوت النقابي الذي يملك بيانات دقيقة وميدانية عن واقع المهنة، بينما تنفرد جهة واحدة باتخاذ قرارات مصيرية، دون الرجوع للجهات المعنية أو حتى الاستماع لوجهة نظرها؟

مسؤولية جماعية

إن قضية القبول بكليات طب الأسنان، وغيرها من الكليات العملية، لم تعد مجرد شأنًا تعليميًا فقط، بل باتت تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر المصرية، ومصير مهنة كاملة بدأت تعاني من التكدس وقلة فرص العمل.

التوسع غير المدروس في إنشاء الكليات، لمجرد إرضاء توجهات أو بدافع "الوجاهة التعليمية"، قد يؤدي بنا إلى كارثة شبيهة بما حدث مع بعض الكليات النظرية، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقًا في أكثر من مناسبة.

لقد بدأنا بالفعل في تقليل أعداد المقبولين في بعض الكليات النظرية، وها نحن نرى أن الكليات العملية أيضًا قد تدخل نفس النفق المظلم إن لم نتحرك الآن ونضع خطة وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار:

احتياجات سوق العمل الحقيقية

القدرة الاستيعابية للتدريب والتأهيل

الإمكانات البشرية من أعضاء هيئة التدريس والمعدات

رؤية مشتركة بين النقابات والجهات التعليمية

دعوة صادقة

من أجل مصر، ومن أجل أولادنا الذين يستعدون حاليًا لاختيار مستقبلهم الجامعي، نناشد جميع الجهات – وخاصة وزارة التعليم العالي – بإيقاف التوسع في إنشاء كليات طب الأسنان، وفتح حوار جاد مع نقابة أطباء الأسنان وغيرها من الجهات المعنية، للاتفاق على آليات عادلة ومتوازنة للقبول، تعكس الواقع وتخدم الوطن.

ليس الهدف من هذا الكلام الانحياز لطرف ضد آخر، بل دعوة للشفافية والمسؤولية والحوار، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة حقيقية لا تنفع معها اعتذارات ولا حلول ترقيعية.

الأمر لا يحتمل التأجيل.. فهل نسمع صوت العقل؟





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