معهد الخدمات المالية يتعاون مع كلية Bayes للأعمال بلندن لتأهيل كوادر قطاع التأمين

شهد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية والسفير شريف كامل سفير مصر في لندن، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للرقابة المالية وكلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد وشركات التأمين المصرية لتعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وذلك بمقر السفارة المصرية في لندن.

حيث وقع الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي للمعهد المذكرة مع السيد Lan Stromsmoe مدير تدريب القادة بكلية Bayes في لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية.

جاء ذلك ضمن فعاليات واجتماعات الوفد الرسمي بلندن لاستعراض آخر تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر بحضور وزير المالية أحمد كوجك وممثلي العديد من الجهات الحكومية المختلفة.

حيث زار كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية مقر كلية Bayes للأعمال وعقدا اجتماعا لمناقشة كافة آليات تنفيذ بنود مذكرة التفاهم فضلا عن مناقشة سبل التعاون في العديد من المجالات تشمل الدراسات الاكتوارية والتوعية والثقافة المالية.

ويغطي البرنامج عددا من الموضوعات أهمها القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، بما في ذلك تطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، وتصميم وتنفيذ نماذج أعمال مبتكرة قادرة على التكيف مع التحولات السريعة في قطاع التأمين.

حيث تم الاتفاق على عقد البرنامج مرتين سنويًا بمقر الجامعة في لندن، ويشرف على تنفيذ البرنامج نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في القيادة الرقمية والاستراتيجية.

وتثري التجربة التعليمية للبرنامج من خلال أنشطة تطبيقية وزيارات ميدانية لسوق Lloyd’s of London، بما يتيح للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع بيئة الأعمال الدولية واستيعاب أفضل الممارسات العالمية.

ويؤكد البرنامج على الحرص المستمر والكامل للمعهد تحت قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير قدرات قيادات مستقبلية قادرة على النهوض بقطاع التأمين المصري في ضوء استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، يؤكد التزام الهيئة على تأهيل الكوادر البشرية وخلق أجيال مستقبلية قادرة على صياغة سياسات تواكب أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية في مجال القيادة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية الهيئة لتأهيل المهنيين بمختلف القطاعات وبالأخص في قطاع التأمين، مؤكدًا أن بناء قدرات المهنيين من شأنه أن يسهم في تعزيز استدامة جهود تنمية وتطوير قطاع التأمين المصري بما يدفع جهود تعزيز دور القطاع في دعم وخدمة الاقتصاد القومي وخاصة في زيادة مستويات الادخار القومي.

ومن جانبه قال مارك كاربري مدير برامج تدريب القيادة التنفيذية بالجامعة، إن وحدة التعليم للقيادات التنفيذية بكلية للأعمال يتشرف بالتعاون مع معهد الخدمات المالية في تقديم هذا البرنامج الرائد في القيادة التنفيذية.

حيث يجمع هذا التعاون بين خبرات Bayes الواسعة في مجالي التأمين وتطوير القيادات، والمعرفة العميقة التي يتمتع بها معهد الخدمات المالية بطبيعة سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، ليؤكد كاربري حماس كليته لدعم تنمية الكفاءات في قطاع التأمين المصري، متطلعا إلى التأسيس على هذه الشراكة لتطوير برامج تدريبية أخرى في المستقبل.

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