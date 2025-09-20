السبت 20 سبتمبر 2025
السيسي: العلاقات المصرية السنغافورية قوية ومتميزة وقائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات المصرية السنغافورية قوية ومتميزة وقائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم بين البلدين، مشيرا إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية بين الرئيس السيسي وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.
 

