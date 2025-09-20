رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه القنطرة غرب الصناعية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات بالمنطقة الصناعية بـ القنطرة غرب، محطة المياه، ومأخذ المياه العكرة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب.

جانب من الافتتاح، فيتو

أهمية افتتاح المشروع

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح محطة المياه ومأخذ المياه العكرة في القنطرة غرب، يمثل خطوة استراتيجية في استكمال البنية التحتية المتكاملة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ويعكس القدرة على توفير الخدمات والمرافق اللازمة لدعم التوسعات الصناعية وجذب الاستثمارات الكبرى، مُشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لانطلاق القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الواعدة في مصر.

جانب من الافتتاح، فيتو

ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن استكمال مرافق البنية التحتية بالقنطرة غرب، وعلى رأسها محطة المياه ومأخذ المياه العكرة، يمثل دعامة أساسية لتمكين المنطقة الصناعية من خدمة 40 مشروعًا صناعيًا متنوعًا تم التعاقد عليها حتى الآن، في قطاعات تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، وحقائب السفر، والأنشطة اللوجستية، ومعدات تربية الدواجن، والتعبئة والتغليف، والصناعات الغذائية، بما يعزز استراتيجية الدولة في التوطين والتصدير.

محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب، فيتو

محطة المياه العكرة بالقنطرة غرب، فيتو

وعقب إزاحة الستار، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح على اللوحات من المهندس أحمد معوض، مدير المشروع، حيث استعرض تفصيليًا مكونات المحطة والقدرات الفنية لوحدة خزانات المياه ووحدة التنقية الموجودة بالمحطة، مُشيرًا إلى أن وحدة التنقية بسعة 200 لتر/ ثانية، كما توجد خزانات للتهدئة، والمكثفات، وأحواض التجفيف، ومبني إعدام الكلور، ومنطقة مضخات الحمأة، فضلًا عن عدة مبان أخرى تشمل المحولات ومحطة رفع المياه المرشحة، وخزانات المياه المرشحة بسعة 12.5 ألف م3، ومحطة رفع المياه العكرة، وخزانات للمياه العكرة بسعة 8 آلاف م3، وغيرها من المباني الأخرى بالمحطة.

القيمة الإجمالية للمشروع

وأشار وليد جمال الدين، إلى أن القدرة التصميمية للمرحلة الأولى لمحطة المياه تبلغ 35,000 متر مكعب يوميًا، وتضم المحطة وحدة تنقية مياه، وخزانات، ومبانٍ إدارية، أما مأخذ المياه العكرة فقد تم تنفيذ مرحلته الأولى بطاقة 35,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي تكلفة تخطت 475.8 مليون جنيه مصري.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن محطات المرافق التي يتم افتتاحها اليوم صُممت لتكون لها مراحل وتوسعات مُستقبلية، بما يتيح مضاعفة قدراتها في خدمة المزيد من المشروعات الصناعية المستهدف جذبها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضع القنطرة غرب على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية الواعدة.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه جار العمل على إنشاء توسعات لمحطة المياه في المرحلة الثانية، لتصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 70,000 متر مكعب يوميًا، بإجمالي مساحة 22,500 متر مربع، فيما تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية من المحطة نحو ما يقرب من 905 ملايين جنيه، كما يشمل مأخذ المياه العكرة توسعات مستقبلية بطاقة إضافية 35,000 متر مكعب يوميًا، ليصبح إجمالي طاقته 70,000 متر مكعب يوميًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.