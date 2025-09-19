الجمعة 19 سبتمبر 2025
حبس شخصين لاتهامهما بسرقة جهازين من شركة بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين لاتهامهما بسرقة جهازين من شركة بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

سرقة جهازين إلكترونيين من داخل الشركة

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من مسؤولي شركة بمدينة 6 أكتوبر، يفيد سرقة جهازين إلكترونيين، من داخل الشركة في ظروف غامضة. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن شابين وراء ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهما الجهازين، اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

