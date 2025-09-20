السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

رئيس سنغافورة ثارمان
رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام

أكد الرئيس السنغافورى ثارمان شانموجاراتنام حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر بوصفها أكبر دولة فى الشرق الأوسط لتشمل المزيد من المجالات التنموية ولتتواكب مع مستوى العلاقات السياسية التى تجمع البلدين منذ ما يقرب من ستة عقود. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.  

وتعد زيارة رئيس سنغافورة، محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام

الأكثر قراءة

الطفل ياسين يصل إلى محكمة دمنهور بزي سبايدر مان، ووالدته: كنت أتمنى اصطحابه للمدرسة اليوم

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

عودة فيشر تشعل مفاوضات تدريب الأهلي من جديد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة في قصر الاتحادية

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح ودوري أبطال أوروبا قصة عشق لا تنتهي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads