توزيع الحلوى والكتب المدرسية في أول أيام العام الدراسي الجديد بالبحيرة

استقبال الطلاب بمدارس
استقبال الطلاب بمدارس البحيرة

حرصت مدارس محافظة البحيرة، اليوم السبت على استقبال طلاب المرحلة الابتدائية بالحلوى والكتب الدراسية الملونة،  والفقرات الغنائية الوطنية لازالة الرهبة من نفوس الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.

تستكمل الدراسة غدا الأحد كليا بجميع مدارس

وانطلقت صباح اليوم،  الدراسة بمدارس محافظة  البحيرة وانتظم الطلاب والطالبات بمختلف المراحل والنوعيات الدراسية داخل ١٤٦٠ مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر، ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدا الأحد كليا بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها اكثر من ٤٠٢٠  مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها أكثر من مليون و١٣٩ ألف طالب وطالبة. 

تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية

جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة والتأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية من إتمام كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل القرارات الوزارية وتوجيهات  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر  محافظ البحيرة فى هذا الشأن، وتذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

