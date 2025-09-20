السبت 20 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

تعرف على سر تصدّر ياسمين عبد العزيز للتريند

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قوائم التريند خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من داخل الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمرة، حيث ظهرت مرتدية الحجاب في أجواء روحانية لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

الفيديو حظي بانتشار كبير على منصات السوشيال ميديا، حيث عبّر متابعوها عن إعجابهم ببساطتها وعفويتها، مؤكدين أن ظهورها بهذه الصورة يعكس جانبًا إنسانيًا وروحانيًا بعيدًا عن الأضواء، كما حرص الكثيرون على الدعاء لها بالتوفيق والصحة.

 

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

كانت ياسمين قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

استعداد للعودة إلى السينما

على صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، في إطار كوميدي يراهن على خفة ظلها وحضورها المعروف.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم «الأبلة طم طم» (2018) تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته عدد من الكوميديانات أبرزهم حمدي المرغني وبيومي فؤاد.

