الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية

وقع اللواء طبيب طارق رفعت النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية عقد اتفاق مع الدكتورة رشا محمـد الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية لتبادل الخبرات فى كافة مجالات التعليم والتدريب الطبي بين كلا الجانبين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمي وتدريب وتأهيل مقدمي الخدمة الصحية بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية لتعزيز الصحة العامة للمواطنين في مصر.

المجال الصحي نظريًّا وعمليًّا

ويتضمن عقد الاتفاق التعاون في تدريب العاملين في المجال الصحي نظريًّا وعمليًّا بمرحلة التعليم ما بعد الجامعى، وكذلك مواكبة أوجه التطوير المهني المستمر لتخصص العلاج الطبيعى فى مجال العلاج الصينى التقليدى والإبر الصينية.

حضر توقيع العقد عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي الجامعة المصرية الصينية ووزارة الصحة والسكان.

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