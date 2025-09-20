السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على حالات التصالح وضوابط التسوية بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

 حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية  

 ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

 

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

 

ضوابط التسوية بمشروع القانون

 ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا.

 

فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الإجراءات الجنائية أحكام قانون الإجراءات الجنائية اهداف قانون الاجراءات الجنائية ضوابط التسوية اجراءات التصالح

مواد متعلقة

هل تعاد المحاكمة عن فقد أوراق القضية؟ قانون الإجراءات الجنائية يكشف التفاصيل

دعوى قضائية لإلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على مدة عمل المنفعة العامة البديل للحبس

هل يجوز إعادة النظر في الأحكام النهائية؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

باستثمارات 70 مليون دولار، رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا للمنسوجات بالقنطرة غرب (صور)

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads