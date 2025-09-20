انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية (صور)

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 / 2026.

واستقبلت اليوم مدارس الغربية 744 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر حوالي 127.199 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول بجميع المراحل ومختلف نوعيات التعليم العام والفني بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

ومن المقرر وفقا لتعليمات الوزارة إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس إلى أن يتم إلحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد وكيل تعليم الغربية أن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفًا أن المدارس التي تعمل اليوم السبت هي مدارس الفترتين الصباحية والمسائية وقامت جميع المدارس بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه، والتشديد على إغلاق البوابات وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

كما قال "حسن" إن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة وشهدت المدارس ومحيطها حملات نظافة من قبل رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول بكل جد وعمل متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

