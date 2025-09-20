السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

14 مصابًا بنيران الاحتلال في محيط مستشفى القدس بـ غزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم السبت بإصابة 14 فلسطينيًّا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة.  

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع إلى 11 معظمهم في مدينة غزة. 

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط  مدينة غزة

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من حي النصر في مدينة غزة. 

وكانت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، قد أكدت حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 44 فلسطينيًّا منذ فجر الجمعة، نتيجة استمرار قصف واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من القطاع.

وفي سياق متصل، أفاد الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس أمس الجمعة بأن 450 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوب القطاع منذ نهاية أغسطس.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الاحمر الفلسطيني غزة القدس

مواد متعلقة

ارتقاء 11 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

10 معلومات ترصد تطور العلاقات المصرية السنغافورية تزامنا مع مباحثات القاهرة

تحقيقًا لرغبة طفليه، ولي أمر يرتدي زي سبايدر مان في أول يوم دراسي (فيديو وصور)

موقف صلاح من المشاركة بالميرسيسايد وتشكيل ليفربول الأقرب ضد إيفرتون

انخفاض جديد بالقاهرة والصعيد يودع الـ 40، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الفلفل 6 جنيهات وانخفاض كبير في الليمون وهذا موقف الطماطم

مدارس الإسكندرية تستقبل طلاب أولى ابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى في أول يوم دراسة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads