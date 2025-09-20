5 صور ترصد انطلاق العام الدراسي الجديد في الإسكندرية

استقبلت مدارس محافظة الإسكندرية صباح اليوم، طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات اول أيام الدراسى الأول ٢٠٢٥.

فيتو رصدت بعض الصور لبداية العام الدراسي بالفصل الأول وسط حضور مسئولى مديرية التربية والتعليم والمعلمين وإدارة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات.

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن كافة مدارس المحافظة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ اليوم السبت بدخول عدة صفوف في مدارس الفترة المسائية، واعتمدنا نظام استقبال تدريجي للطلاب، حيث سيُخصص لكل صف يوم محدد للدخول، لتخفيف التكدس في الشوارع والمدارس، وضمان انطلاقة مرنة ومنظمة للعام الدراسي.

وأضاف: “جرى إنهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة في أغلب المدارس، وراجعنا جاهزية طفايات الحريق ومعايير الأمن والسلامة. كما حرصنا على نظافة دورات المياه وتوفير وجبات مدرسية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأضاف: “جرى إنهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة في أغلب المدارس، وراجعنا جاهزية طفايات الحريق ومعايير الأمن والسلامة. كما حرصنا على نظافة دورات المياه وتوفير وجبات مدرسية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وأكد أبو زيد، أن الكتب وصلت بالكامل إلى المدارس، دون ربطها بسداد المصروفات الدراسية، وجرى تسليمها لمن طلبها وذلك ضمانًا لتكافؤ الفرص، كما وفرنا 30 ألف مقعد جديد لتغطية الاحتياجات داخل الفصول.

وأوضح أبو زيد، أنه جرى إضافة نحو 700 فصل دراسي جديد، بطاقة استيعابية تقارب 34300 طالب، إلى جانب 6 مدارس لغات متميزة جديدة لتلبية الطلب المتزايد على التعليم المتميز، وقمنا بنقل نحو 1500 معلم من غرب الإسكندرية إلى مدارس قريبة من محل إقامتهم، تيسيرًا لهم وتقديرًا لدورهم الحيوي، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، وأجرينا حركة توزيع دقيقة للمعلمين وسد العجز بالكامل من خلال الندب أو النقل، إضافةً إلى تسكين معلمين جدد في المناطق التي كانت تعاني من نقص، مثل إدارة العامرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.