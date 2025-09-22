الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر الألومنيوم، فيتو
سعر الألومنيوم، فيتو

تشهد أسعار الألومنيوم استقرارا ملحوظا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، والتى يتم إعلانها مع بداية كل شهر. 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. 

أسعار الألومنيوم اليوم 

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

-سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

- بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

 تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مصر للالومنيوم إنتاج الألومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم السبت أسعار الألومنيوم أسعار الألومنيوم اليوم

مواد متعلقة

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads