وكيل التعليم بالبحيرة يتفقد انتظام المدارس بأول أيام العام الجديد (صور)

انطلق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ في المدارس التابعة للادارات التعليمية بمحافظة البحيرة، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

وكيل تعليم البحيرة يحضر طابور الصباح

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم البحيرة طابور الصباح، والإذاعة المدرسية، ومراسم تحية العلم،والنشيد الوطني بأول أيام الدراسة.

حضور كثيف للطلاب بأول أيام الدراسة

تفقد الفصول الدراسية ومتابعة حضور الطلاب وانتظامهم

وقام وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، بزيارة مدرسة الابعادية الثانوية المشتركة بإدارة مركز دمنهور التعليمية بتفقد الفصول الدراسية، ومتابعة حضور الطلاب وانتظامهم بالمدرسة التى تضم ٩ فصول دراسية بالصف الأول الثانوى بها ٤٠٣ طالب وطالبة، و٧ فصول دراسية للصف الثانى الثانوى تضم ٣٠٠ طالب وطالبة و٧ فصول دراسية للصف الثالث الثانوي تضم ٢٣٧ طالب وطالبة، وخلال جولته بالمدرسة هنأ جميع العاملين والطلاب والطالبات ببداية العام الدراسي الجديد واطمان خلال جولته التفقدية على انتظام سير العملية التعليمية ووصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدرسة.

المتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب

كما حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على متابعة الاجراءات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسي، موجها بالمتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل ومتابعة عملية تقييم الطلاب لرفع أدائهم ومستواهم الدراسى، كما حرص على تفقد مختلف الفصول وحجرات الأنشطة وأجرى حوارا مع الطلاب بالمدرسة حول نظام البكالوريا المصرية الجديد وأهمية الانتظام فى الحضور للمدرسة وتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسى.

