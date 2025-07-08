القابضة لمياه الشرب: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع ورديات مسائية لحين حل مشكلة الدفع الإلكتروني

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل جميع مراكز الشحن التابعة لشركات المياه في ورديات مسائية، وذلك بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من معالجة مشكلة التوقف المؤقت لخدمات الشحن الإلكتروني عبر شركات المدفوعات (فوري – خالص).

وأكدت الشركة القابضة أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية وشركات الدفع الإلكتروني لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان توافر خدمات الشحن خلال فترات الذروة.

تشغيل مراكز الشحن على مدار اليوم

كما شددت الشركة على أهمية التزام الشركات التابعة بمتابعة تشغيل مراكز الشحن على مدار اليوم، وتوفير فرق دعم فني لخدمة العملاء، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثر المشتركين خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الخطوات الاستباقية التي تتخذها الشركة القابضة لضمان كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ووصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إلى موقع حريق سنترال رمسيس بوسط البلد، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وأكد الوزير أنه سيتم صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة، مؤكدًا حرص الدولة على احتواء الأزمة سريعًا.

وأشار الوزير إلى أن خدمات الاتصالات والإنترنت والتحويلات البنكية ستعود خلال الساعات المقبلة.

وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.

كما أكدت محافظة القاهرة استمرار عمل الخطين الساخنين ١١٤، و١٥٤٩٦ وخط شركة المياه رقم ١٢٥، وعدم وجود تأثير على الخدمة المقدمة من مديريتي التربية والتعليم، والصحة، والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

ومن جانبه، تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال التبريد لمبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس

وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد قرر تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذي نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من ١٠ أدوار.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولي الحي، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.