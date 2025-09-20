مي كساب على كرسي متحرك في "اللعبة 5"

ظهرت الفنانة مي كساب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل اللعبة وهي على كرسي محترك خلال أحداث العمل، وظهورها خلال العمل سيكون بعد تعرضها لوعكة صحية.

وانتهت أسرة مسلسل اللعبة الجزء الخامس، بطولة هشام ماجد وشيكو، مما يقرب من 70٪ من أحداثه، ويتم التصوير حاليًّا بأحد شوارع السادس من أكتوبر، وقررت الشركة المنتجة للعمل عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

كان قد انتهى المخرج معتز التوني من مونتاج الحلقات الخمس الأولى من مسلسل اللعبة الجزء الخامس، مع استمرار تصوير باقي أحداث العمل.

وظهر أبطال العمل فى مقدمتهم شيكو وهشام ماجد ومي كساب بشكل جديد ضمن أحداث الجزء الخامس، مرتدين بدلًا فضائية فى إشارة لطيران اللعبة إلى الفضاء.

كان الفنان هشام ماجد قد صور عددًا من مشاهد الجزء الخامس لمسلسل اللعبة بمنطقة الصليبية.

في هذا السياق، تحدث مخرج المسلسل معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية، قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس والمتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تمامًا".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

