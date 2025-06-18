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ثقافة وفنون

مسلسل اللعبة 5 لهشام ماجد يواجه أزمة

هشام ماجد، فيتو
هشام ماجد، فيتو

يواجه صناع الجزء الخامس من مسلسل اللعبة الذى يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد، أزمة في تفاصيل السيناريو الذي تم وضعه، ويعكف فريق العمل على وضع تعديلات خاصة بسيناريو العمل، كي يتم بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.
 

مسلسل اللعبة 5

وقال معتز التوني خلال حلوله ضيفا على برنامج "كلام في الزحمة" على نجوم إف إم: "في مسلسل (اللعبة) كل الناس كوميديانات من شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت، والممثل خلاص عرف شخصيته ومفاتيحها فبالتالي الموضوع أصبح أسهل في توجيههم".

وتابع: "نصور حاليًّا الجزء الخامس من العمل والجزء الثالث كان أقل توقعًا من الأول والثاني، والناس كانوا غاضبين مننا وبدأنا نفهم الأخطاء التي وقعنا فيها، وقررنا إن كل مهمة في الحلقات تبقى أسرع".

وأضاف التوني: "عندما أقدمنا على عمل الجزء الرابع غيرنا الفكرة وجعلنا دخلة المسلسل مختلفة وأكثر تشويقًا، وفي الجزء الخامس جعلنا الموضوع أصعب وسيكون فيه تشويق أكبر، واللي عملنا هذا النجاح هو الجمهور وهما اللي عايزين المسلسل يكمل".

في هذا السياق، تحدث معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

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مسلسل اللعبة هشام ماجد تفاصيل مسلسل اللعبة 5 اخبار الفن

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