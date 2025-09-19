رغم إصابته، تامر حسني يقفز من على المسرح لمصافحة معجب (فيديو)

انطلق، منذ قليل، حفل النجم تامر حسني على مسرح الدانة في البحرين، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الكبير من الجمهور.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، ما دفع القائمين على الحفل إلى رفع شعار "كامل العدد"، بعد امتلاء مقاعد المسرح بالكامل.

وقفز تامر من على المسرح متوجهًا إلى أحد المعجبين في الصفوف الأمامية، بعدما طلب منه التوقيع على "تيشيرت" كان يحمله.

ولم يتردد تامر في الاستجابة، حيث أوقف فقرته الغنائية وصافح المعجب والتقط الـ"تيشيرت" ووقع عليه وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور، ثم عاد إلى المسرح واستكمل فقرات الحفل بحماس كبير.

ويقدم تامر حسني خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي يحبها الجمهور، وسط تفاعل لافت وتصفيق حار من الحاضرين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البحرين ودول الخليج لحضور الحفل.

نقلة نوعية في طريقة غناء تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني استجاب لمقترح معجبة مؤخرا، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف: "شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

