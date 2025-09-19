حاول إخفاء إصابة قدمه، تامر حسني يصل البحرين لإحياء حفله الليلة (فيديو)

وصل النجم تامر حسني إلى الأردن، منذ قليل، لإحياء حفله مساء اليوم على مسرح الدانة، ويُعد هذا الحفل الأول له بعد إصابته في قدمه خلال الأيام الماضية.

وظهرت الإصابة على قدم تامر حسني في طريقة سيره عند وصوله، فيما حاول بقدر الإمكان إخفاءها أثناء مصافحة مستقبليه في المطار.

نقلة نوعية في طريقة غناء تامر حسني

وكان الفنان تامر حسني استجاب لمقترح معجبة مؤخرا، وقرر بناء على مقترحها إحداث نقلة نوعية في طريقة الغناء في حفلاته.

وقال نجم الجيل على صفحته بـ"فيس بوك": شُفت تعليق من بنت اسمها هالة الشناوي بتقترح إني أعمل حفلة يكون الحضور فيها جلوس زي الأوبرا وأغني أغانيَّ الرايقة أنا فعلًا فكرت يا هالة في كده وكمان إني أوزعها كلها مع أوركسترا كبيرة لأني بجد ببقى كتير نفسي أغني من غير حركة وتنطيط ورايح جاي وهيبرة نفسي أقدملكم حفلة كاملة زي طريقتي لما غنيت نسيانك صعب أكيد".

وأضاف:" شجعتيني يا هالة والله إيه رأيكم يا شباب ولا كله عايز يتنطط وزحمة وكده قولولي رأيكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.