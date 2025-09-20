اليوم، مباحثات مصرية سنغافورية بالقاهرة لتعزير التعاون في مختلف المجالات

يجري رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام اليوم مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين بالقاهرة.

واستهل رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام أولى فعاليات زيارته الرسمية إلى مصر بجولة في منطقة الفسطاط ومصر القديمة حيث قام أمس بزيارة مركز الحرف التقليدية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وتعد زيارة ثارمان إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تؤكد على العلاقات الراسخة بين البلدين كما تجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السنغافوري في قصر الاتحادية حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي.

كما يلتقي رئيس سنغافورة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما يشارك الزعيمان فى افتتاح منتدى الأعمال المصري السنغافوري.

ويلتقي رئيس سنغافورة أيضًا فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما يزور الرئيس مقر الهلال الأحمر المصري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويلتقي الجالية السنغافورية في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس هيئة الهلال الأحمر.

