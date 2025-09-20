السبت 20 سبتمبر 2025
حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة طالب وآخرين بتهمة احتجاز نجل صحفي في الشيخ زايد

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات محاكمة طالب وآخرين، لاتهامهم باختطاف يوسف السيد عبد الراضي، نجل الكاتب الصحفي سيد سعيد وصديقه داخل سيارة من أمام نادي كمبوند شهير بالشيخ زايد.


وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية باختطاف آدم. م، "طالب" وآخرين، باختطاف طالب داخل سيارة من أمام بوابة نادي كمبوند شهير واحتجازه داخل السيارة، والتوجه به إلى فيلا المتهم الأول والاعتداء عليه وسبه وقذفه.

وكشفت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهم آدم وآخرين الواقعة على النحو المشار إليه في الأوراق، وتم الانتهاء من التحقيقات، ووفق الأدلة والقرائن قررت جهات التحقيقات إحالة المتهم للمحاكمة.

