صفير الصدر، حلول منزلية للتخفيف من الأزيز وتحسين التنفس

عادةً ما يكون التنفس عملية هادئة لا يصدر عنها صوت، لكن في بعض الأحيان قد يسمع الشخص أصواتًا إضافية مثل صوت صفير حاد أو خشخشة عميقة، خاصةً عندما يصبح فعل الشهيق والزفير أكثر صعوبة.

يعتبر هذا الأزيز أو صرير الصدر ناتجًا عن التهاب وتضيق في الممرات الهوائية، وهو أمر يمكن أن يسبب قلقًا كبيرًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

حلول منزلية للحد من أزيز الصدر

تعتمد خطة التخفيف من الأزيز على سببه الكامن. تُعد الحساسية والربو من الأسباب الشائعة، بالإضافة إلى الأمراض والالتهابات المختلفة التي تتسبب في تراكم المخاط في الممرات الهوائية. وفيما يلي الحلول التي يمكن تجربتها للتخفيف من صرير الصدر:

شرب السوائل الدافئة

قد تؤدي نزلات البرد أو الحالات المرضية العامة إلى زيادة إفراز المخاط، مما يعيق الممرات الهوائية. غالبًا ما يكون صوت الأزيز المرتبط بالمخاط أعمق، ويشبه الشخير عند الشهيق والزفير، وشرب السوائل الدافئة، مثل الشاي الدافئ، يمكن أن يساعد على تخفيف المخاط وتليينه، مما يسهل خروجه من الممرات الهوائية.

أخذ حمام أو دش دافئ

يساعد استنشاق البخار المتصاعد من حمام دافئ على تفتيت المخاط المتراكم في الصدر، فالمخاط يمكن أن يصبح سميكًا وصلبًا في الممرات الهوائية، مما يجعل مرور الهواء صعبًا ويؤدي إلى الأزيز. إذا تمكن الشخص من تخفيف هذا المخاط، سيتمكن من التنفس بسهولة أكبر.

استخدام جهاز الترطيب (Humidifier)

يمكن أن يساهم استخدام جهاز ترطيب الهواء في التخفيف من الأزيز بعدة طرق؛ حيث إن استنشاق الهواء الرطب يمكن أن:

يُعالج مشكلة المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي.

يُلطف الممرات الهوائية المتهيجة والملتهبة بسبب الهواء الجاف للغاية، وهي مشكلة شائعة في فصل الشتاء أو في المناطق الجافة.

ممارسة طريقة التنفس بالشفاه المضمومة

تُعتبر هذه التقنية، التي تتضمن أخذ أنفاس بطيئة ومدروسة، مثالية للمساعدة على استرخاء الممرات الهوائية المتضيقة التي تسبب الأزيز، خاصةً إذا كان مرتبطًا بالربو، ويمكن استخدامها في أي حالة أخرى.

استنشق ببطء من أنفك لمدة ثانيتين مع إبقاء فمك مغلقًا. يجب أن تشعر ببطنك يكبر ببطء أثناء الشهيق. ضم شفتيك كما لو كنت على وشك إطلاق صفير أو النفخ بلطف على مشروب ساخن. أخرج الزفير ببطء وكاملًا عبر شفتيك المضمومتين، ويجب أن يستغرق ذلك أربع ثوانٍ أو أكثر. ستشعر ببطنك يتقلص أثناء الزفير.

ما يفعله هذا التمرين هو زيادة الوقت المتاح للهواء للخروج من الرئتين. بإبطاء العملية، يمكن مساعدة الرئة على استعادة السيطرة على التنفس.

تجنب المثيرات

يمكن أن تؤدي مسببات الحساسية والمهيجات في الهواء إلى التهاب الممرات الهوائية الذي يسبب الأزيز. قد تشمل هذه المثيرات:

العفن

الغبار

وبر الحيوانات الأليفة

الدخان

الروائح القوية

يُمكن أن يُقلل الابتعاد عن هذه المثيرات من الأعراض أو يمنع تفاقمها. ويُعد استخدام منقي الهواء في الأماكن المغلقة وسيلة مساعدة للحد من التعرض لمسببات الحساسية المنزلية.

استخدام الأدوية

يُمكن للاستخدام الفوري لجهاز الاستنشاق (البخاخ) عند بدء الأزيز المرتبط بالربو أن يُوسع الممرات الهوائية الضيقة. عادةً ما يصاحب الأزيز المتعلق بالربو صوت صفير حاد.

كما يمكن لمضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية الأخرى أن تساعد في تقليل التهاب الممرات الهوائية المرتبط بالحساسية، وقد تساعد أدوية البرد المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف الاحتقان الذي قد يكون وراء الأزيز.

متى يجب طلب المساعدة الطبية؟

توفر هذه العلاجات المنزلية والنصائح يمكن أن يوفر راحة سريعة من الأزيز الخفيف، أحيانًا في غضون 10 إلى 15 دقيقة، وغالبًا ما يختفي الأزيز من تلقاء نفسه أيضًا.

ولكن في بعض الأحيان، قد يكون الأزيز علامة على مشكلة أكبر تتطلب رعاية طبية، فيجب زيارة طبيب إذا:

صاحب الأزيز ألم أو ضغط في الصدر.

أصبح التنفس صعبًا لدرجة أنه من الصعب التحدث.

أصبح من الصعب التقاط الأنفاس عند ممارسة الأنشطة العادية.

لاحظت وجود لون أزرق خفيف على جلدك أو فمك أو أظافرك.

كما يجب عدم تجاهل الأزيز المزمن أو المتكرر، فإذا تُرك الالتهاب دون علاج، يمكن أن يصبح التهابًا مستمرًا ويؤدي في النهاية إلى تندب. يجب أن تخضع للفحص وتكتشف ما هي المشكلة الأساسية. فمن المهم جدًا العناية بصحة الرئتين.

