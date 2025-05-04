فوائد التفاح الأصفر، يخفض الكوليسترول ويحمى من سرطان الرئة والقولون

فوائد التفاح الأصفر، التفاح الأصفر من أنواع التفاح الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون دونا عن باقى أنواع التفاح.

وفوائد التفاح الأصفر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التفاح الأصفر من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس، ليس فقط لطعمه الحلو والمنعش، بل لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، وينتمي التفاح الأصفر إلى عائلة الفواكه التي تشمل أنواع مختلفة من التفاح، وهو يتميز بلونه الذهبي الجذاب وقشرته الرقيقة ونكهته اللطيفة.

القيمة الغذائية للتفاح الأصفر

وأضافت منى، يحتوي التفاح الأصفر على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، من أهمها، الألياف الغذائية، وخصوصًا البكتين، الذي يساعد في تحسين الهضم وخفض نسبة الكوليسترول، وفيتامين C الذي يعزز المناعة، وفيتامين A الذي يدعم صحة الجلد والعينين، والبوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، والكالسيوم الذي يقوي العظام، ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين والكاتيشين، والتي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فوائد التفاح الأصفر

فوائد التفاح الأصفر

وتابعت، أن من فوائد التفاح الأصفر التى تدفعنا لتناوله:-

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساهم التفاح الأصفر في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما يساعد في تحسين صحة القولون وتقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

فيتامين C الموجود بكثرة في التفاح الأصفر يساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والعدوى.

الألياف الذائبة في التفاح تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما ينعكس إيجابًا على صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح الأصفر، مثل الفلافونويدات، تحارب الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتحفز نمو الخلايا السرطانية، وقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول التفاح بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والرئة والقولون.

يعتبر التفاح الأصفر فاكهة منخفضة السعرات وغنية بالألياف، مما يجعله خيار مثالي للراغبين في إنقاص الوزن، إذ يساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.

رغم طعمه الحلو، إلا أن التفاح الأصفر يحتوي على سكريات طبيعية وألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري إذا تم تناوله باعتدال.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة في التفاح الأصفر تساعد في تجديد خلايا البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة، كما تعزز نضارة الوجه وتقلل من مشاكل مثل الجفاف والبقع الداكنة.

يحتوي التفاح الأصفر على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تلعب دور رئيسي في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها.

طرق تناول التفاح الأصفر

واوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن الاستفادة من التفاح الأصفر بعدة طرق، منها:-

تناوله طازجًا كوجبة خفيفة صحية.

إضافته إلى سلطات الفواكه أو السلطات الخضراء.

استخدامه في إعداد العصائر الطبيعية.

طهيه أو خبزه مع القرفة للحصول على حلوى طبيعية منخفضة السعرات.

إدخاله في وصفات الشوفان أو الفطائر الصحية.

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