خدمات مالية غير مصرفية تتصدر قطاعات الأسهم المقيدة بالبورصة في نهاية الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع.

وجاءت التفاصيل كالتالي:

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 884.4 مليون جنيه.

العقارات بقيمة تداول بلغت 726 مليون جنيه.

قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 427 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 414.7 مليون جنيه.

مقاولات وانشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 373 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 307 ملايين جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام تعاملات أمس الخميس “آخر جلسات الأسبوع” وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 35403 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 43354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 15910 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14092 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34974 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 42771 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 15718 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3840 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10612 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14065 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

كما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 34840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42703 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15655 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10591 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 14034 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.