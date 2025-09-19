الجمعة 19 سبتمبر 2025
مقتل عشرات السودانيين في قصف لـ «الدعم السريع» على مسجد بالفاشر

أفادت مصادر محلية وإغاثية بمقتل عشرات المدنيين السودانيين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جراء قصف صاروخي استهدف أحد المساجد في مدينة الفاشر شمال دارفور، صباح اليوم الجمعة.

ووفقًا للمصادر، فإن القصف نُفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، واستهدف مسجدًا داخل معسكر أبوشوك للنازحين، أثناء أداء المصلين لصلاة الفجر، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأكدت غرفة طوارئ المعسكر أن من بين القتلى عددًا من القيادات الأهلية البارزة، من بينهم العمدة آدم ود الشيخ، رئيس الإدارة الأهلية بالمعسكر، إلى جانب الملك شريف وآخرين، مشيرة إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا لا تزال قيد الحصر، وسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن مصدر إغاثي سوداني قوله إن 75 شخصًا لقوا حتفهم في القصف الذي استهدف المخيم، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد مدينة الفاشر منذ أشهر تصعيدًا عسكريًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط أوضاع إنسانية متدهورة يعاني منها آلاف المدنيين داخل معسكرات النزوح.

 

