بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 6 شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا

أفادت تقارير إخبارية، مساء اليوم الجمعة، بأن بريطانيا فرضت عقوبات جديدة على 6 شخصيات وكيانات مرتبطة بروسيا.

بريطانيا تعلن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا عن حزمة جديدة من العقوبات ذات الصلة بروسيا تستهدف سفنًا تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى شركات وأفراد على خلفية توريد إلكترونيات ومواد كيميائية ومتفجرات تستخدم في صنع الأسلحة الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الحزمة ردا على اعتداء روسيا في الآونة الأخيرة، وذلك في إشارة إلى ارتفاع عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية، وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا يوم الأربعاء.

زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية

وقالت وزيرة خارجية البلاد الجديدة إيفيت كوبر، لدى زيارتها كييف "التحرك الدولي لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ووقف التدفقات النقدية المهمة التي يحتاجها بشدة لتغطية تكاليف هذه الحرب غير القانونية أمر حيوي".

وأضافت: "تشكل هذه العقوبات المرحلة التالية في جهود بريطانيا الرائدة لتكثيف الضغط الاقتصادي إلى جانب دعمنا الأمني".

