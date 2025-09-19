طفلان يتعرضان للدغ العقارب في الوادي الجديد

أُصيب طفلان بلدغ العقارب السامة، اليوم الجمعة، في قريتين تابعتين لمركزي الخارجة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي، وحقنهما بـمصل مضاد لسم العقارب، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية وفق الإجراءات المتبعة.



تبين إصابة الطفل إسلام سمير عبدالبصير (3 أعوام) من قرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، بواقعة لدغ عقرب سام. كما أُصيب الطفل محمد السيد محمد (13 عامًا) من قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، بواقعة لدغ مماثلة.



وجرى التعامل الفوري مع الحالتين ونقلهما إلى مستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الفرافرة المركزي تباعًا، حيث جرى حقنهما بـمصل مضاد موضوعيًا وفق تقييم الأطباء للحالة السُمّية.



الفريق الطبي تابع المؤشرات الحيوية للطفلين بعد لدغ العقارب، وجرى إبقاؤهما تحت الملاحظة احترازيًا داخل مستشفى الخارجة ومستشفى الفرافرة؛ تحسّبًا لأي مضاعفات عصبية أو قلبية قد تُصاحب لدغ العقارب في بعض الحالات.

