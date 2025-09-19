مصادرة 90 شيشة في حملة مكبرة بالوادي الجديد

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الحملة الموسعة لليوم الثاني على التوالي، مصادرة أدوات الشيشة داخل الأكشاك والحدائق المؤجرة من المحافظة.

واستهدفت الحملة فرض الانضباط داخل المتنزهات والأماكن المفتوحة، وحماية الصحة العامة بتقليل تعرض الأسر للدخان والممارسات الضارة المرتبطة بـالشيشة.

مسار الحملة وتغطية المواقع

أوضح جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، في بيان، اليوم الجمعة، أنّ الحملة تحركت على مسارات متوازية، شملت المرور الميداني على عدد من الأكشاك داخل الحدائق العامة والمتنزهات، والتأكد من التزام القائمين عليها بعدم تقديم الشيشة، وجرى توثيق المخالفات، وإعادة التنبيه على القواعد المنظمة، مع شرح أثر الشيشة على الصحة العامة، والتشديد على منع تداولها في المواقع العائلية التي يرتادها الأطفال وكبار السن.

مصادرات وإنذارات رسمية

أكد رئيس مركز الخارجة، أن جهود الحملة أسفرت عن مصادرة 90 شيشة والأدوات المصاحبة لها، والتحفظ عليها وفق الإجراءات المعمول بها، إلى جانب تحرير وإنذار المخالفين رسميًا.

ولفت جهاد، إلى أنّ العمل سيستمر بنسق يومي حتى اختفاء المخالفة من الحدائق والأكشاك، وأنّ الانضباط هدفه الأول حماية الصحة العامة داخل المساحات المفتوحة التي تُعد متنفسًا للأسر، كما جرى التنسيق مع فرق المتابعة والرقابة لتوسيع نطاق الحملة بما يغطي النقاط الأكثر ازدحامًا.

رسائل تحذيرية وفسخ تعاقد للمخالفين

شدّد المتولي، على أنّ أي تكرار للمخالفة سيُواجَه بإجراءات رادعة قد تصل إلى فسخ التعاقد مع مستأجري الأكشاك داخل الحدائق، لكون تقديم الشيشة ممارسة غير صحية تتعارض مع الضوابط النهارية والليلية لإدارة المتنزهات.

وأشار إلى أنّ الحملة الدورية لا تستهدف المخالفات فحسب، بل تسعى لتكريس ثقافة الصحة العامة واحترام حق الأسر في بيئة خالية من الدخان، مع الاستمرار في التوعية بمخاطر الشيشة داخل جميع نقاط الخدمة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز الخارجة شنت أمس حملة مماثلة على الأكشاك المؤجرة من المحافظة وتحفظت على 103 شيش منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.