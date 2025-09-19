الجمعة 19 سبتمبر 2025
عرض "حواديت" لخالد جلال على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي

تعرض على هامش فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى مسرحية "حواديت" من صياغة وإخراج خالد جلال، وذلك في التاسعة مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

المسرحية من إنتاج مركز الإبداع الفني – استوديو المواهب التابع لصندوق التنمية الثقافية، وهي مشروع تخرج قسم التمثيل (الدفعة الثالثة A – استوديو المواهب – دفعة علي فايز)، حيث يستعرض الطلاب حكاياتهم خلال العرض بطريقة درامية مشوقة.

العرض من بطولة: ياسمين عمر، صلاح الدالي، نادين خالد، أحمد شرف، إسراء حامد، أحمد شاهين، طارق الشريف، هند حسام الدين، أحمد الشرقاوي، أمنية النجار، أحمد هاني، ياسمين سراج، محمد عادل، يوسف مصطفى، محمد صلاح، عمر حمدي، حسام سعيد، نيفين رفعت، مي حسين، شهاب العشري، غفران الشاعر، شيري أشرف، آية ماجد، رنا عطوفة، ندى فاضل، عائشة عطية، مي عبد اللطيف، محمد سعدون، أحمد أيمن، مي عاطف، محمد وليد، سالي رشاد، سيف الدين أمين، إيمان صلاح الدين، أحمد عمرو، راندا ثروت، فتحية محمود، وأحمد الباشا.

يذكر أن فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي تُقام في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، وبرئاسة شرفية للمنتج الكبير هشام سليمان، وتحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

