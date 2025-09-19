بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

نقلت صفحة وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة، بعنوان: “الرَّسُولُ الْمُعَلِّمُ ﷺ” من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، للشيخ الدكتور محمد منصور عميد المركز الثقافي ببورسعيد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025م، تحت عنوان “النبيُّ المعلِّمُ صلَّى الله عليه وسلَّم”

وزارة الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية حول "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم"

وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم".

تناولت هذه الندوات مجموعة من الموضوعات العلمية والدينية والتربوية، وركزت على دور العلم والعمل في بناء الإنسان والمجتمع، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة حول تعزيز الوعي المجتمعي، وغرس قيم الاجتهاد والمثابرة، وربط التعليم بالعمل الصالح بما يُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

كما أكدت الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

