الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 نقلت صفحة وزارة الأوقاف شعائر صلاة الجمعة، بعنوان: “الرَّسُولُ الْمُعَلِّمُ ﷺ” من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، للشيخ الدكتور محمد منصور عميد المركز الثقافي ببورسعيد.

 

 وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025م، تحت عنوان “النبيُّ المعلِّمُ صلَّى الله عليه وسلَّم”

 

وزارة الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية حول "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم"

 وتواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (684) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "بالعلم والعمل تنهض المجتمعات وتبنى الأمم".

تناولت هذه الندوات مجموعة من الموضوعات العلمية والدينية والتربوية، وركزت على دور العلم والعمل في بناء الإنسان والمجتمع، وأهمية ترسيخ القيم الدينية والوطنية بين مختلف فئات المجتمع.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة حول تعزيز الوعي المجتمعي، وغرس قيم الاجتهاد والمثابرة، وربط التعليم بالعمل الصالح بما يُسهم في نهضة المجتمع وتقدمه.

كما أكدت الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من اللقاءات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الإدارية الجديدة خطبة اليوم الجمعة خطبة اليوم موضوع خطبة اليوم الجمعة موضوع خطبة اليوم وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية

مواد متعلقة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالشرقية (بث مباشر)

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بالقاهرة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد آل جابر بالغربية (بث مباشر)

يحييها الـ 7 الكبار، خريطة التلاوات وشعائر صلاة الجمعة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

إسقاط شلالات بلالين على المحتفلين بعيد الأضحى في الإسماعيلية (فيديو وصور )

الأكثر قراءة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads