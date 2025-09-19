رغم غلقه بسبب اضطراب البحر، شاطئ جزيرة الذهب بالإسكندرية يشهد إقبالًا على لعبة "الراكت" (صور)

شهد شاطئ جزيرة الذهب شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين وطلاب المدارس، رغم قرار إغلاقه من قبل محافظة الإسكندرية، نظرًا لاضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ورصدت فيتو اليوم مشاركة واسعة من الطلاب وممارسي رياضة الراكت (مضرب التنس)، الذين حرصوا على التواجد مبكرًا على الشاطئ لممارسة لعبتهم المفضلة، في مشهد يعكس شغف الإسكندرانية بهذه الرياضة التي طالما ارتبطت بالشواطئ.

وشهد اليوم مشاركة 4 فرق تمثل مختلف الفئات العمرية، بإجمالي 200 لاعب ولاعبة، في فعالية نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، والتي أكدت أن الهدف من اليوم هو نشر رياضة الراكت والتشجيع على ممارستها في الأماكن المفتوحة، خاصة على شواطئ المدينة.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت، في بيان رسمي، إغلاق كافة الشواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، اعتبارًا من الساعة 2 فجر الجمعة وحتى 12 ظهر السبت 2025/9/20، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، بعد توقعات بهيئة الأرصاد الجوية بحدوث اضطرابات في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج على طول الساحل الشمالي.

وشددت المحافظة على رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ، مع منع النزول للمياه بشكل نهائي لحين تحسن الأحوال الجوية، لا سيما في مناطق (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – دمياط – بورسعيد).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.