الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قبل اعتمادها، تعرف على القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج

توقع أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحى ستكون نفس أسعار الموسم الماضى، خاصة فى ظل استقرار أسعار الصرف فى مصر منذ فترات طويلة. 

أسعار برامج الحج السياحي لموسم 2026

 وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن أسعار برامج الحج الاقتصادى كالتالي:

برامج الحج الاقتصادي  

 فئة (أ) 295 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم. 

فئة (ب) 275 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق على بُعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر من الحرم. 

فئة (ج) 250 ألف جنيه

تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكينهم بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.  

أسعار برامج الحج السياحي (مستوى 5 نجوم)  

-580 ألف جنيه بدون احتساب ثمن تذكرة الطيران

يقيم خلالها الحجاج بمساكن لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى بمخيمات.

-520 ألف جنيه 

يقيم خلالها الحجاج بمساكن تبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى. 

-أبراج كدانة 650 ألف جنيه بدون احتساب سعر تذكرة الطيران

يقيم حجاجها بمشعر منى في عمائر سكنية بأبراج كدانة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة شركات السياحة الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أسعار برامج الحج السياحي الحج السياحى الحج أسعار برامج برامج الحج اسعار برامج الحج

مواد متعلقة

السياحة تحذر من 12 كيانا وهميا لتنظيم رحلات الحج والعمرة

السياحة تنشر القائمة الثالثة لكيانات وهمية تنظم رحلات الحج والعمرة

الأكثر قراءة

نعاهم على فيس بوك، القصة الكاملة لأب قتل أبناءه الثلاثة وتخلص من حياته بالدقهلية

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

تعرف على حركة مؤشر الذهب عالميا صباح اليوم الجمعة

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

أفغانستان تقطع الطريق على واشنطن: "باجرام لن تعود قاعدة أمريكية"

طالت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم التهرب من سداد الضرائب بزعم أن تقديراتها غير عادلة

تفسير رؤية الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحقيق ثروة واستقرار مالي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads