قبل اعتمادها، تعرف على القائمة الكاملة لأسعار برامج الحج السياحي

توقع أحمد البكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحى ستكون نفس أسعار الموسم الماضى، خاصة فى ظل استقرار أسعار الصرف فى مصر منذ فترات طويلة.

أسعار برامج الحج السياحي لموسم 2026

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«فيتو»، أن أسعار برامج الحج الاقتصادى كالتالي:

برامج الحج الاقتصادي

فئة (أ) 295 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1250 مترًا من ساحة الحرم.

فئة (ب) 275 ألف جنيه

موسم كامل مكة بفنادق على بُعد 1250 مترًا وحتى 2000 متر من الحرم.

فئة (ج) 250 ألف جنيه

تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكينهم بها مثل مناطق العزيزية والنزهة والزاهر.

أسعار برامج الحج السياحي (مستوى 5 نجوم)

-580 ألف جنيه بدون احتساب ثمن تذكرة الطيران

يقيم خلالها الحجاج بمساكن لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى بمخيمات.

-520 ألف جنيه

يقيم خلالها الحجاج بمساكن تبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 مترًا وحتى 1250 مترًا، وتكون إقامتهم بمشعر منى.

-أبراج كدانة 650 ألف جنيه بدون احتساب سعر تذكرة الطيران

يقيم حجاجها بمشعر منى في عمائر سكنية بأبراج كدانة.

