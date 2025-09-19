الخطيب يُخمد الفتنة فى الأهلي.. كواليس تجميد مستحقات اللاعبين.. جلسة مرتقبة لإنهاء أزمة وكيل إمام.. والباب يفوت جمل شعار المرحلة

لا حديث داخل الأهلي يعلو عن أزمات فريق كرة القدم خلال الأيام الماضية، خاصة مع اهتزاز نتائج الفريق الذى لم يحقق سوى فوز وحيد فى بطولة الدوري هذا الموسم بعد أن خاض 5 مباريات فى المسابقة التى يحمل الأحمر لقبها.

مصادر داخل النادي الأهلي أكدت أن هناك خطوات تصعيدية قام بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل التصدي لفتنة غرفة خلع ملابس الفريق بداية من إيقاف حملات المطالبة بتعديل وتمديد عقود بعض اللاعبين، وفى مقدمتهم إمام عاشور ومروان عطية.

مروان عطية

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بالقلعة الحمراء أعطى تعليمات إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بشأن عدم الحديث مع أى لاعب بشأن تعديل أو تمديد تعاقده طالما عقده مازال ساريا على أن تكون المفاوضات فقط مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يضم بين صفوفه بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وفى مقدمتهم أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج وكريم فؤاد وحسين الشحات.

أليو ديانج

كما أوصى الخطيب برحيل أى لاعب يلوح بعروض الاحتراف الخارجي حال عدم تعديل عقوده ماليا، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار تجميد المستحقات لحين عودة الانتصارات فى بطولة الدوري مع استمرار العقوبات الخاصة بخصم 30 % من الرواتب الشهرية للاعبين بسبب تردي مستوى نتائج الفريق هذا الموسم.

كما أكدت مصادر أيضا داخل الأهلي أن الخطيب طلب تقريرا شاملا عن أزمة تصريحات أدم وطني وكيل أمام عاشور من أجل التعامل مع الملف، وطلب من وليد صلاح الدين مدير الكرة عقد جلسة مع إمام بعد خروجه من المستشفى وتعافيه من فيروس a من أجل الوقوف على أسباب تصريحات وكيله، واتخاذ ما يلزم معه بعد التصريحات التى جاءت بشكل يسيء للنادي الأهلي وجماهيره.

إمام عاشور

وعلى صعيد مواجهات الدوري يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

الأهلي وسيراميكا

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء وحيد، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

