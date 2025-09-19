الأهلي vs سيراميكا.. الأحمر يبحث عن تصحيح المسار.. النحاس يستقر على تشكيل حامل اللقب.. وتاريخ مواجهات الفريقين يرجح بطل الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بعدما غابت الانتصارات عن الفريق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع غزل المحلة وإنبي، وتعرض للخسارة أمام بيراميدز، وهو ما يجعل الفوز هدفًا أساسيًّا للأحمر من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

في المقابل، يسعى سيراميكا كليوباترا لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، ويأمل في الخروج من مواجهة اليوم بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء واحد، وتعادل في ثلاث مواجهات، بينما خسر مباراة واحدة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: احمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني

الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمد على بن رمضان

الهجوم: حسين الشحات وتريزيجيه وجراديشار

قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: نيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.

ويغيب عن الأهلي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا كل من: أحمد عبد القادرـ إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو - محمد شكري - كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد عابدين - محمد عبد الله

تواجه الفريقين من قبل خلال 12 مباراة تمكن النادي الأهلي من الفوز ب 12 لقاء وتعادل في لقاءين.

الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يعد الفلسطيني وسام أبو علي هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف.

حصيلة الأهداف خلال مواجهات الفريقين؟

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل 28 هدفا، فيما أحرز سيراميكا كليوباترا 8 أهداف فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.