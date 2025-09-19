شاهد استمارة التصويت على لائحة الأهلي في جمعيته العمومية

حصلت فيتو على صورة من استمارة التصويت على لائحة النادي الأهلي الأساسية، والتى بدأت اليوم الجمعة لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت في عمومية النادي الأهلي حتى الساعة السابعة مساء.

ويعقد النادي الأهلي اليوم الجمعة العمومية لتصويت الأعضاء على تعديلات لائحة النظام الأساسي بعد تعديل قانون الرياضة، وذلك حرصا من القلعة الحمراء على أن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة.

الأهلي يضع خطة طبية متكاملة استعدادا للجمعية العمومية الجمعة

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت عن تجهيز خطة طبية شاملة لضمان سلامة أعضاء الجمعية العمومية خلال مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية الخاص، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتضمن الخطة الطبية تجهيز عيادات طوارئ داخل مقار اللجان مزودة بكامل الإمكانات لمتابعة الحالة الصحية للأعضاء بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تطرأ أثناء اليوم.

كما وفرت الإدارة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل بالقرب من أماكن التصويت، لضمان سرعة التدخل الطبي ونقل الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية إضافية.

وفي السياق ذاته، رفعت الإدارة حالة الطوارئ داخل العيادة الرئيسية للنادي، مع دعمها بالأطباء وزيادة المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية، بما يتيح الاستجابة الفعالة لأي موقف مفاجئ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأهلي على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان لأعضاء جمعيته العمومية، وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة خلال فعاليات الاجتماع.

