الجمعة 19 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

محطات بحياة جميل راتب في ذكرى رحيله

الفنان القدير جميل
الفنان القدير جميل راتب

جميل راتب، فنان مصرى عالمى قدير وصفوه بفنان فوق العادة، وعرف بجنتل السينما، تنوعت أدواره فى السينما والمسرح وبرع فى أدوار الخير والشر وعلى الرغم من أنه كان من عائلة أرستقراطية فعمة والدته كانت هدى شعراوي ووالده وأعمامه كانوا من أوائل الطلبة الجامعيين الذين خرجوا في مظاهرة  1919، ورحل فى مثل هذا اليوم 19 سبتمبر عام  2018.

ولد الفنان جميل راتب عام  1926، بدأ حياته الفنية أثناء دراسته الجامعية عندما سافر للدراسة بالخارج بكلية الحقوق الفرنسية، لكنه فضل دراسة التمثيل واستمر فيه حتى غضب عليه والده وطرده، فاضطر الى القيام بأعمال مختلفة حتى يستطيع العيش فعمل بائعا فى سوق الخضار ومترجما و"كومبارس".

“أنا الشرق” كانت البداية 

كان أول ظهور للفنان جميل راتب فى السينما عام 1946 من خلال فيلم "أنا الشرق"، مع الفنانين حسين رياض وجورج أبيض، وشاركته فيه الممثلة العالمية كولد جيدار، وكان هو البطل الرئيسي لكن الفيلم لم يحظ بالنجاح الكبير، وعاد إلى باريس ليواصل المشاركة فى أعمال فنية هناك مسرح وسينما، وكانت التجربة الثانية التي قربته من العالم العربي هو عندما طلبوه يمثل عطيل في تونس باللغة العربية الفصحى، وكان هذا شيئا صعبا جدا عليه وقتها، لكنه اشتغل على نفسه ونجح في تأدية الدور ونجح العمل، وبدأت الشهرة العالمية والنجومية، وعاد إلى مصر مجددًا مع منتصف سبعينيات القرن العشرين.

الفنان جميل راتب 
الفنان جميل راتب 

وعندما جاء جميل راتب إلى القاهرة عام 1974 لتقديم إحدى المسرحيات، شاهده والده وهو يمثل أحد الأدوار في مسرحية سياسية عن الثورة فاحتضنه وفرح به، وقدم بعد ذلك دورا صغيرا فى مسرحية أوديب ملكا، وسافر بعدها الى فرنسا لدراسة المسرح وشارك خلال تلك الفترة في بطولة ثلاثة أفلام تونسية من إنتاج فرنسي مصري مشترك.

صلاح جاهين يصفه بالجنتلمان 

اختاره الشاعر الفنان صلاح جاهين الذى اطلق عليه لقب "الجنتلمان" لتقديم دور خالد صفوان فى فيلم “الكرنك” بعد رفض أحمد مظهر للدور بسبب علاقته بجمال عبد الناصر، إلا أنه رفض بعد ذلك بسبب لكنته الفرنسية فى كلامه واختير كمال الشناوى بدلا منه.

الكرنك.. فاز بجائزة أحسن عمل سياسي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم.. كواليس استبعاد أحمد زكي بسبب سعاد حسني.. ولماذا رفض أحمد مظهر دور خالد صفوان؟

في السينما المصرية بدأت شهرة جميل راتب بعد مشاركته في بطولة عدد كبير من الأفلام فى أدوار الشر وهو فى الخمسين من عمره، فقدمه صلاح أبو سيف فاسدا فى فيلم الكداب، كما قدمه كذلك كمال الشيخ فى فيلم على من نطلق الرصاص، وعميلا فى الصعود إلى الهاوية، وقدمه شريف عرفة فى فيلم طيور الظلام وقدمه على عبد الخالق فى الكيف، الى جانب أدوار مميزة فى 67 فيلما منها: كفاني يا قلب، ولا عزاء للسيدات، حب في الزنزانة، البداية، الكيف، أما آخر أفلامه فهو فيلم "أمس" وهو فيلم مغربى تونسى.

جميل راتب فى أحد أدواره الاجنبية 
جميل راتب فى أحد أدواره الأجنبية 

عرف الفنان جميل راتب عالميا، حيث قام بتمثيل ما يقرب من سبعة أفلام أجنبية لإتقانه لغات متعددة منهم فيلم لورانس العرب الذى قدمه عام 1962 إخراج المخرج البريطانى ديفيد لين، مشاركا للفنان عمر الشريف، ثم اختاره المخرج يوسف شاهين للتمثيل في فيلم "وداعا بونابرت" وهو إنتاج مصرى فرنسى مشترك عام 1985.

أخرج مسرحية الاستاذ للمسرح القومي 

كما خاض جميل راتب تجربة الإخراج المسرحي وقدم مسرحيات "الأستاذ" لسعد الدين وهبة، التى قدمت على خشبة المسرح القومى، ثم "زيارة السيدة العجوز" التي اشترك في إنتاجها مع محمد صبحى، ومسرحية "شهرزاد" من تأليف توفيق الحكيم.

بجانب السينما عمل أيضًا في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته: يوميات ونيس، الراية البيضا، زيزينيا، سنبل بعد المليون، وجه القمر مع فاتن حمامة.

