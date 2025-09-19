الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويأمر بدعمها بالذكاء الاصطناعي (صور)

كيم جونغ أون وخلفه
كيم جونغ أون وخلفه المسيرات الهجومية "كومسونج"، فيتو

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة: بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أشرف على اختبارات للأسلحة غير المأهولة في البلاد.


وذكرت الوكالة أن "كيم جونج أون اطلع بالتفصيل على خصائص وإمكانية استخدام مختلف أنواع الأسلحة غير المأهولة في الظروف القتالية، بما في ذلك الطائرات الاستطلاعية المسيرة الاستراتيجية والتكتيكية والطائرات المسيّرة متعددة الأغراض".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ارتياحه الكبير لنتائج الاختبارات، مشددًا على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأسلحة غير المأهولة يُعد مهمة ذات أولوية قصوى لتحديث القوات المسلحة في البلاد.
 

وبحسب الوكالة تضمن الاختبار تقييم مركبات المراقبة الإستراتيجية والتكتيكية بدون طيار، بالإضافة إلى الطائرات متعددة الأغراض من سلسلة "كومسونج"، حيث أكد كيم جونج أون على الأداء القتالي الممتاز لهذه الأنظمة وقيمتها الاستراتيجية العسكرية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أهمية تطوير التكنولوجيا الأساسية للمعدات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة.

وشدد كيم جونج أون على ضرورة توسيع الإنتاج التسلسلي للطائرات بدون طيار ومواكبة التطورات الحديثة في الحروب.
 

وخلال اليوم نفسه، وقع كيم على وثيقة تتعلق بخطة تنظيمية لتعزيز الإمكانات التكنولوجية لمركز التدريب العسكري الموحد، بما يعكس التزام كوريا الشمالية تحديث قواتها المسلحة بشكل مستمر.

وأضافت الوكالة أن كيم تفقد أيضًا أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جونج أون الطائرات الاستطلاعية المسيرة الذكاء الاصطناعي كومسونج

الأكثر قراءة

تراث لم يندثر، "مصر تغني" يسلط الضوء على فن "الكف القبلاوي" بصعيد مصر (فيديو وصور)

أسعار المانجو اليوم الجمعة، انخفاض العويسي 10 جنيهات وارتفاع 3 أصناف منها البلدي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض السلفات وارتفاع النشادر واليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

موعد إغلاق التقديم على وظائف في صناعة الكرتون والشيبسي بالأردن

تحملان متفجرات، ميناء إيطالي يرفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة إلى إسرائيل (فيديو)

ياسر ريان: الأهلي "خارج الخدمة" والزمالك يمتلك الإمكانات لحصد لقب الدوري

انفجار وحريق هائل بفندق إسرائيلي في إيلات بعد مهاجمته بمسيرة حوثية (فيديو)

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الثالثة، رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads