زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لطائرات مسيرة ويأمر بدعمها بالذكاء الاصطناعي (صور)

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الجمعة: بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أشرف على اختبارات للأسلحة غير المأهولة في البلاد.



وذكرت الوكالة أن "كيم جونج أون اطلع بالتفصيل على خصائص وإمكانية استخدام مختلف أنواع الأسلحة غير المأهولة في الظروف القتالية، بما في ذلك الطائرات الاستطلاعية المسيرة الاستراتيجية والتكتيكية والطائرات المسيّرة متعددة الأغراض".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن ارتياحه الكبير لنتائج الاختبارات، مشددًا على أن تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الأسلحة غير المأهولة يُعد مهمة ذات أولوية قصوى لتحديث القوات المسلحة في البلاد.



🇰🇵 North Korea's Supreme Leader Kim Jong-Un supervised the work of the Unmanned Aerial Vehicle Technology Complex.

During the venture, the flight of the Saebyeol-4 reconnaissance UAV (copycat of US RQ-4 Global Hawk HALE UAV), as well as the tests of "Kumsong-series tactical… pic.twitter.com/06B8UWEEj1 — OSINT report🚨 (@Tourosenta14746) September 19, 2025

وبحسب الوكالة تضمن الاختبار تقييم مركبات المراقبة الإستراتيجية والتكتيكية بدون طيار، بالإضافة إلى الطائرات متعددة الأغراض من سلسلة "كومسونج"، حيث أكد كيم جونج أون على الأداء القتالي الممتاز لهذه الأنظمة وقيمتها الاستراتيجية العسكرية.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أهمية تطوير التكنولوجيا الأساسية للمعدات غير المأهولة والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات المسلحة.

وشدد كيم جونج أون على ضرورة توسيع الإنتاج التسلسلي للطائرات بدون طيار ومواكبة التطورات الحديثة في الحروب.



وخلال اليوم نفسه، وقع كيم على وثيقة تتعلق بخطة تنظيمية لتعزيز الإمكانات التكنولوجية لمركز التدريب العسكري الموحد، بما يعكس التزام كوريا الشمالية تحديث قواتها المسلحة بشكل مستمر.

وأضافت الوكالة أن كيم تفقد أيضًا أعمال تأسيس مزرعة كبيرة في منطقة على الحدود مع الصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.