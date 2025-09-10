الأربعاء 10 سبتمبر 2025
خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية: لا يمكن المساس بسيادتنا.. ومصيرنا لن تحدده أى قوى خارجية

شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء، على أن سيادة بلاده لا يمكن المساس بها، مؤكدًا أن مصير كوريا الشمالية لن يُترك لأى قوى خارجية.

كيم جونج أون: لا توجد قوة قادرة على عكس مسار تيار الرخاء الذي صنعناه بأنفسنا

وأوضح الزعيم كيم جونج أون في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جمهورية  جمهورية كوريا الديمقراطية  الشعبية: "لا أحد، مهما كانت الوسيلة، يستطيع المساس بمكانة دولتنا وأمنها المطلقين، ولا قوة قادرة على عكس مسار هذا التيار القوي نحو عصرٍ من الرخاء الذي صنعناه بأنفسنا".

 

