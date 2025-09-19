الصحفيين تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء صحفيي فيتو (صور)

كرمت نقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، عددًا من أبناء الزملاء الصحفيين في جريدة فيتو، لتفوقهم الدراسي، في المراحل التعليمية المختلفة.

المتفوقون من أبناء الصحفيين في فيتو

كرمت النقابة كل من آدم خالد زكي، وآدم محمد المنسي، وزينب محمود يونس، ومحمد عمرو شديد، لتفوقهم في المرحلة الابتدائية.

كما كرمت النقابة كلًا من أحمد محمد المنسي، وفريدة محمد أبو العينين لتفوقهما في المرحلة الإعدادية.

تكريم المتفوقين في المرحلة الثانوية من أبناء الصحفيين في فيتو

وأخيرًا كرمت النقابة الطالب مهند مصطفى بركات، لتفوقه في المرحلة الثانوية شعبة علمي رياضة.

تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

وأقامت نقابة الصحفيين مساء أمس الخميس، على مسرح النقابة، حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًّا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

ويأتي هذا الحفل في إطار تقليد راسخ للنقابة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين، وإبراز جهودهم في المراحل التعليمية المختلفة حتى الدراسات العليا، برعاية بنك ناصر الاجتماعي.

حرص على تكريم الطلاب المتفوقين كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة، والكاتب الصحفي هشام يونس، أمين الصندوق، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومنظم الحفل، وإيمان عوف، مقررة لجنتي الحريات والمرأة .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.