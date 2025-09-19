الجمعة 19 سبتمبر 2025
هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى الهدف الـ50

هالاند، فيتو

أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هدفًا لفريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه نابولي في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز السيتي 2-0.

 

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 56، عبر رأسية محكمة استقرت في شباك نابولي، الذي لعب منقوصًا بعد طرد جيوفاني دي لورينزو، في الدقيقة 21.

ووفق شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصبح هالاند أسرع لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 50 هدفًا، وذلك في مباراته الـ49 بالمسابقة، متفوقًا على المهاجم الهولندي السابق، رود فان نيستلروي، الذي وصل إلى الرقم نفسه في 62 مباراة.



ويأتي تألق هالاند بعد 4 أيام فقط من تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

