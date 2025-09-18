أحمد صالح: فترة التوقف الدولي سر تصدر الزمالك للدوري

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الروح والأداء أهم ما يميز الفريق في مباراة الإسماعيلي، مشددا على أن الفوز يزيد الثقة ومعنويات الفريق للمرحلة المقبلة.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك: "أداء الزمالك اختلف تماما بعد فترة التوقف الدولي وظهر بشكل مميز لأن الجهاز الفني نجح في تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وهو ما كان يجب تحقيقه خلال الفترة الماضية، وتصدر الدوري يزيد الثقة لدى اللاعبين".

وأضاف: "غياب بنتايج وبيزيرا أمام الجونة سيؤثر على الزمالك ولكن يجب على الجهاز الفني أن يجد البدائل المناسبة من أجل تحقيق الفوز على الجونة والحصول على الثلاث نقاط قبل مباراة القمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.