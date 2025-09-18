الخميس 18 سبتمبر 2025
أحمد صالح: فترة التوقف الدولي سر تصدر الزمالك للدوري

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الروح والأداء أهم ما يميز الفريق في مباراة الإسماعيلي، مشددا على أن الفوز يزيد الثقة ومعنويات الفريق للمرحلة المقبلة.

قال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك: "أداء الزمالك اختلف تماما بعد فترة التوقف الدولي وظهر بشكل مميز لأن الجهاز الفني نجح في تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات وهو ما كان يجب تحقيقه خلال الفترة الماضية، وتصدر الدوري يزيد الثقة لدى اللاعبين".

وأضاف: "غياب بنتايج وبيزيرا أمام الجونة سيؤثر على الزمالك ولكن يجب على الجهاز الفني أن يجد البدائل المناسبة من أجل تحقيق الفوز على الجونة والحصول على الثلاث نقاط قبل مباراة القمة".

