ترتيب الدوري المصري، استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه اليوم أمام الإسماعيلي بثنائية نظيفة.

وأسفرت مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري عن فوز الزمالك أمام الإسماعيلي 2-0، وبيراميدز أمام زد وكهرباء الإسماعيلية أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 وتعادل مودرن سبورت مع إنبي 2-2.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- مودرن سبورت 11 نقطة

5- وادي دجلة 10 نقاط

6- إنبي 10 نقاط

7- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

8- بتروجيت 10 نقاط

9- زد 9 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز



المقاولون ضد فاركو 1-1

الجونة ضد بتروجيت 1-1

المصري ضد غزل المحلة 2-1

الاسماعيلى ضد الزمالك 0-2

مودرن سبورت ضد إنبي 2-2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

بيراميدز ضد زد - 8 مساء 1-0

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

