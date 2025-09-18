الخميس 18 سبتمبر 2025
نقابة الصحفيين تكرم فريدة محمد أبو العينين لتفوقها في الشهادة الإعدادية

الطالبة المتفوقة
الطالبة المتفوقة فريدة محمد أبو العينين، فيتو

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الطالبة فريدة محمد أبو العينين، الحاصلة على المركز المركز الثالث في الصف الثالث الإعدادي بمجموع ٢٧٧، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.
 

تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين 

ويذكر أن نقابة الصحفيين أقامت مساء اليوم الخميس، على مسرح النقابة، حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

 

حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين 

ويأتي هذا الحفل في إطار تقليد راسخ للنقابة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين، وإبراز جهودهم في المراحل التعليمية المختلفة حتى الدراسات العليا، برعاية بنك ناصر الاجتماعي.

حرص على تكريم الطلاب المتفوقين كلا من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي، وكيل النقابة، وهشام يونس، أمين الصندوق، ومحمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومنظم الحفل. 

