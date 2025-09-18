نقابة الصحفيين تكرم فريدة محمد أبو العينين لتفوقها في الشهادة الإعدادية

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الطالبة فريدة محمد أبو العينين، الحاصلة على المركز المركز الثالث في الصف الثالث الإعدادي بمجموع ٢٧٧، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.



تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

ويذكر أن نقابة الصحفيين أقامت مساء اليوم الخميس، على مسرح النقابة، حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين

ويأتي هذا الحفل في إطار تقليد راسخ للنقابة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين، وإبراز جهودهم في المراحل التعليمية المختلفة حتى الدراسات العليا، برعاية بنك ناصر الاجتماعي.

حرص على تكريم الطلاب المتفوقين كلا من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي، وكيل النقابة، وهشام يونس، أمين الصندوق، ومحمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ومنظم الحفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.