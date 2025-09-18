وفاة جدة خوان بيزيرا نجم الزمالك

أعلن المحترف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، وفاة جدته عبر منشور بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر بيزيرا صورته مع جدته وكتب: “اليوم أودع جدتي، من أهمّ الناس في حياتي، أنتِ من ربّتني، وعلمتني قيمي الأولى، ومنحتني الحنان والرعاية والحب كما تفعل الجدة”.

وواصل: "شكرًا لكِ على كل شيء يا جدتي. على حبكِ لي كابن، على إعطائكِ لي كل ما في وسعكِ، حتى عندما كنتِ لا تملكين شيئًا. إرثكِ حيّ فيّ، وأعدكِ أن أحافظ عليه كل يوم".

وتابع:" منذ صغري، كنتِ دائمًا بجانبي، تُلبّي رغباتي وتسعى جاهدةً من أجلي.

وأضاف: "من الصعب جدًا تقبّل رحيلكِ. معرفة أنني لن أسمع صوتكِ، أو أشعر بعناقكِ، أو أرى ابتسامتكِ... يؤلمني أكثر مما توصفه الكلمات. لكنكِ ستبقين في داخلي، وسأخبر ابنتي كم كنتِ جدةً رائعةً لي".

واستكمل: “شكرًا لكِ على كل شيء يا جدتي. على حضوركِ، على قوتكِ، على حبكِ النقي. عاطفتكِ شكّلت شخصيتي، وسأحملها معي إلى الأبد”.

وأتم: ارقدي بسلام. أحبكِ اليوم، وغدًا، ودائمًا.

فوز الزمالك على الإسماعيلي

وواصل الزمالك انتصاراته بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك في شباك الدراويش، عبد الله السعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 7، عدي الدباغ في الدقيقة 56.

تشكيل الزمالك ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أدم كايد، خوان ألفينا بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد وصلاح مصدق وأحمد فتوح وسيف جعفر وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد عمار، محمد إيهاب، عبد الله محمد، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: إبراهيم عبد العال، محمد عبد السميع، محمد سمير، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، نادر فرج.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وأنور صقر وعبد الرحمن الدح ومحمد وجدي وعمرو سعيد وعمر القط ومحمد خطاري ومحمد بحيري وحمادة صلاح.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ19 برصيد 4 نقاط.

