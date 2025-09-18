مواعيد التقديم في مدن الأزهر الجامعية، جدول التسكين ورابط النتيجة

قرر رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية فتح أبواب المدن الجامعية لـ جامعة الأزهر بالقاهرة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة اعتبارا من السبت القادم الموافق ٢٠ / ٩ /٢٠٢٥ م.

على أن يتم بدء إعلان نتائج القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات المتقدمين على موقع خدمات الجامعة.

رابط نتيجة تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر



ويتم الاستعلام عن القبول بالسكن الجامعى على هذا الرابط

