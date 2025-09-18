الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

مواعيد التقديم في مدن الأزهر الجامعية، جدول التسكين ورابط النتيجة

المدن الجامعية بجامعة
المدن الجامعية بجامعة الأزهر
قرر رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية فتح أبواب المدن الجامعية لـ جامعة الأزهر بالقاهرة لطلاب وطالبات الحالات الخاصة اعتبارا من السبت القادم الموافق ٢٠ / ٩ /٢٠٢٥ م.

على أن يتم بدء إعلان نتائج القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات المتقدمين على موقع خدمات الجامعة.

رابط نتيجة تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر 


ويتم الاستعلام عن القبول بالسكن الجامعى على هذا الرابط 

