حماس: لن نكون حريصين على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم

قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: “لن نكون حريصين على حياة المحتجزين طالما قرر نتنياهو قتلهم”.



حماس: المحتجزون الإسرائيليون موزعون داخل أحياء مدينة غزة

وأضافت حركة حماس في بيانها أن المحتجزين الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة.

وفي المقابل زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان.

مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

وفي السياق وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، تأجيل كلمة للمتحدث باسم الجيش بعد الهجوم بمسيرة على إيلات جنوبي إسرائيل.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الفنادق في إيلات المحتلة تعرض لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وأكد جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

