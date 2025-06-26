الخميس 26 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بعد تداول صورتها مع الزعيم، لبلبة لـ"فيتو":" لا دي ملامحي ولا الشكل شكلي ولا دي أنا"

صورة مزيفة للفنان
صورة مزيفة للفنان عادل امام ولبلبة، فيتو

أعربت الفنانة لبلبة عن غضبها الشديد بسبب صورة مزيفة انتشرت لها مع الفنان عادل أمام  علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 

لبلبة ترد علي صورتها المزيفة مع عادل إمام 

وقالت لبلبة في تصريح خاص لـ"فيتو":" الصورة دي مش أنا ولا الأستاذ عادل أمام"،  متابعة:" ولا دي حواجبي  ولا وجهي والصورة معمولة فيها تجاعيد وواخدين بس حتة من بقي،  وحاطين وش تاني خالص، وهذه أيضا ليست ملامح الزعيم، هذه الصورة مركبة". 

 

وأضافت لبلبة:" بالإضافة إلي أن الصورة متركبة بطريقة سيئة للغاية، أنا ملامحي شكلها مميز ومعروف"، معربة عن غضبها مما حدث.  

و أكدت لبلبة  أنها ليست في القاهرة من الأساس، بل متواجدة في الفيوم منذ 3 أسابيع  من أجل تصوير فيلم جديد.

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