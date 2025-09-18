بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

ساد جو من البهجة داخل منزل أسرة الطالبة عائشة أحمد، عقب إعلان قبولها رسميًا بكلية الطب، بعد الأزمة التي شغلت الرأي العام مؤخرًا إثر تعرض رغباتها الجامعية للتلاعب من قبل إحدى زميلاتها.

وأكد والد الطالبة، الدكتور أحمد الأحمدي، أن ما تحقق يُعد "فضلًا من الله ودعوات الملايين"، موجها شكره لوزارة التعليم العالي، والنائب محمود بدر، ووسائل الإعلام التي دعمت القضية منذ بدايتها وحتى إعادة الحق لابنته. وأوضح: "ابنتي عانت كثيرًا لكنها متفوقة، وربنا كرمها، ولن أنسى وقفة كل من ساندنا في هذه المحنة".



تعود الواقعة إلى قيام إحدى الطالبات باستخدام بيانات عائشة الشخصية والتلاعب بترتيب رغباتها على موقع التنسيق الجامعي، الأمر الذي كان يهدد ضياع حلمها في الالتحاق بكلية الطب. وعلى الفور تقدم والدها ببلاغ رسمي، لتتدخل وزارة التعليم العالي سريعًا وتعيد ترتيب الرغبات وفق النسخة الأصلية المقدمة من الأسرة.

