الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

الطالبة عائشة،فيتو
الطالبة عائشة،فيتو

 ساد جو من البهجة داخل منزل أسرة الطالبة عائشة أحمد، عقب إعلان قبولها رسميًا بكلية الطب، بعد الأزمة التي شغلت الرأي العام مؤخرًا إثر تعرض رغباتها الجامعية للتلاعب من قبل إحدى زميلاتها.

txt

عميد طب قصر العيني: لدينا نحو 300 ألف مريض سنويا بالسكتة الدماغية

txt

عميد طب القناة: التحقيق في واقعة استقالة نائب قسم الجراحة العامة بالكلية

وأكد والد الطالبة، الدكتور أحمد الأحمدي، أن ما تحقق يُعد "فضلًا من الله ودعوات الملايين"، موجها شكره لوزارة التعليم العالي، والنائب محمود بدر، ووسائل الإعلام التي دعمت القضية منذ بدايتها وحتى إعادة الحق لابنته. وأوضح: "ابنتي عانت كثيرًا لكنها متفوقة، وربنا كرمها، ولن أنسى وقفة كل من ساندنا في هذه المحنة".


تعود الواقعة إلى قيام إحدى الطالبات باستخدام بيانات عائشة الشخصية والتلاعب بترتيب رغباتها على موقع التنسيق الجامعي، الأمر الذي كان يهدد ضياع حلمها في الالتحاق بكلية الطب. وعلى الفور تقدم والدها ببلاغ رسمي، لتتدخل وزارة التعليم العالي سريعًا وتعيد ترتيب الرغبات وفق النسخة الأصلية المقدمة من الأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي النائب محمود بدر عميد طب قصر العيني وزارة التعليم العالى محمود بدر كليه الطب الطالبة عائشة أحمد التنسيق الجامعي

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 20 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

مع اقتراب انتهاء الأوكازيون الصيفي، 8 نصائح من حماية المستهلك لتجنب الغش التجاري

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

محافظ الجيزة يسلم 20 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين

الأكثر قراءة

غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي وصدارة الدوري الممتاز

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

ظهرت الآن، إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عمر جابر وحسام عبد المجيد

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنته؟

ما حكم بيع الآثار التي وجدتها في منزلي؟ أمين الفتوى يجيب

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads